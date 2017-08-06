المخلافي: آمال السلام في اليمن تتضاءل يومياً

قال نائب رئيس الوزراء اليمني، عبد الملك المخلافي، في حديث لصحيفة "الحياة"، إن الأمل في تحقيق السلام في اليمن آخذ في التضاؤل يومياً، موضحا أن السبب في ذلك هو "اصطدام خطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ برفض الميليشيات لجهود السلام وضعف الضغط عليها من المجتمع الدولي".

وطالب المخلافي بزيادة الضغط على الميليشيات وإلزامها بتطبيق القرارات الأممية.

وجدد في السياق ذاته، التأكيد على دعم الشرعية اليمنية جهود ولد الشيخ من أجل تطبيق القرارات الأممية والسلام وفقاً للمرجعيات الثلاث، وكذلك تأييد الحكومة اليمنية مبادرة المبعوث الأممي الأخيرة.

ودعا المخلافي سلطنة عمان إلى تكثيف دورها للضغط على الميليشيات وإقناعها بالتجاوب مع الجهود التي تبذل، خاصة أن اليمن يعاني من أوضاع بالغة الصعوبة في كافة مناحي الحياة.