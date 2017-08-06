بوادر لاستضافة عُمان مباحثات يمنية – يمنية

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن هناك بوادر عن استضافة سلطنة عمان للقاء الأطراف اليمنية.

وقال إن من ضمن الأفكار المطروحة حالياً إدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة.

وأوضح ولد الشيخ أحمد في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أن هناك مشاورات مقبلة مع وفد الانقلابيين للحديث عن مبادرة ميناء الحديدة، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن الأمم المتحدة لا تطالب بتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الشرعية، بل إلى طرف ثالث من قبل الأمم المتحدة، وكشف ولد الشيخ أحمد عن لقاء قريب مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.