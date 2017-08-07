واشنطن تتجه لنشر قوات إضافية باليمن لمحاربة القاعدة

كشف موقع (ANTI WAR) الأميركي عن أن #وزارة_الدفاع_الأميركية لم تستبعد إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى #اليمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة معتزمة تصعيد القتال في البلاد.

وأضاف الموقع، أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من مشاركة #الولايات_المتحدة في هجوم ضد #القاعدة في جنوب محافظة #شبوة حيث أكد #البنتاغون أنه تم نشر "عدد صغير" من القوات البرية في اليمن لعملية مستمرة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وكان البنتاغون، أعلن يوم الجمعة، أن قوات خاصة أميركية تساعد القوات الإماراتية والقوات المحلية في عملياتها ضد تنظيم #القاعدة في اليمن.

وقال المتحدث باسم #البنتاغون، الكابتن جيف ديفيس، إن الهدف من هذه العمليات التي تجري بشكل رئيسي في محافظة شبوة، حيث ينشط التنظيم بشكل خاص، هو "تدمير "قدرة القاعدة على شن عمليات إرهابية.

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع الأكثر خطراً بين شبكات القاعدة.

وقد تضاعفت غارات الطائرات بدون طيار منذ أشهر بدعم من العمليات الميدانية بعد وصول الرئيس دونالد #ترمب في كانون الثاني/يناير إلى البيت الأبيض.