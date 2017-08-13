اليمن.. بن دغر يلتقي رعاة المبادرة الخليجية في الرياض

غادر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد #بن_دغر، العاصمة المؤقتة #عدن إلى #الرياض، وذلك للتشاور مع الرئيس عبدربه منصور #هادي ولقاء السفراء الدائمين لدى #اليمن والراعين للمبادرة الخليجية.

وأكد بن دغر من مطار عدن أن الشرعية ستستمر في متابعة الترتيبات في عدن مع ضمان استمرار الخدمات للمواطنين كالمياه والكهرباء والمشتقات النفطية والصحة العامة.

كما أشار إلى أن الظروف في العاصمة المؤقتة أصبحت أفضل من أي وقت مضى.

من جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليمني، اللواء حسين عرب، أنه لا جدوى من محاولات المبعوث الأممي، ولد الشيخ أحمد، لإحداث اختراق في الأزمة اليمنية، وذلك بسبب تعنت الانقلابيين وتلقيهم الأوامر من الخارج.

وأكد عرب في تصريحات لصحيفة الحياة أن الحل الأخير للأزمة يكمن في تواصل المعارك والضغط العسكري على الميليشيات الانقلابية حتى يرضخوا، مع الإشارة إلى أهمية ميناء المخا الذي استعادته الشرعية ويسعى المتمردون لاستهدافه بشتى الطرق.