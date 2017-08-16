اليمن.. تدمير زورق مفخخ قبيل استهدافه ميناء المخا

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، من إحباط هجوم إرهابي للميليشيات الانقلابية عبر استخدام قارب مفخخ مسير كان سيستهدف سفينة إماراتية راسية في ميناء المخا غرب مدينة تعز.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر في #ميناء _المخا، الأربعاء، أن هجوماً إرهابيا شنته عناصر الميليشيات الانقلابية بقارب مفخخ حاول استهداف سفينة حربية إمارتية راسية في الميناء.

وذكر المصدر أن انفجاراً عنيفاً سُمع دويه في الميناء الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني و #التحالف_العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف أن القوات الحكومية اليمنية فجرت القارب قبل وصوله إلى الهدف.

في سياق آخر، تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم عنيف شنته عناصر الميليشيات الانقلابية على مواقعها في جبهة منطقة الشقب في مديرية صبر الموادم جنوب #تعز، مكبدة الميليشيات خسائر في الأرواح.

وكانت عناصر الميليشيات شنت هجوما مع ساعات الفجر الأولى اندلعت على أثره مواجهات عنيفة استخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتمكنت قوات الجيش من إجبار عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد أن كبدتها خسائر كبيرة.