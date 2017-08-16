ميليشيات الحوثي لعناصر صالح: لن نقبل بأي تحرك مشبوه

حذر مقربون من زعيم ميليشيات التمرد في #اليمن، عبد الملك #الحوثي، من تفجر الوضع بين حليفي الانقلاب قبل الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، موعد التظاهرة التي يحشد لها أنصار #المخلوع_صالح بمناسبة ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الأربعاء: "إنهم في المجلس لن يكونوا مظلة لأي تحرك مشبوه في إشارة منه إلى حشد المخلوع صالح المرتقب في ميدان السبعين في #صنعاء الأسبوع المقبل.

فيما كشفت مصادر صحافية عن محاولة احتواء الخلافات بين الجانبين بعد الانقسام الحاد بينهم.