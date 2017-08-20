تجدد الاشتباكات بتعز.. والميليشيات تقصف الأحياء السكنية

أفادت مصادر عسكرية يمنية الأحد أن عشرات القتلى والجرحى في صفوف #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح سقطوا خلال الساعات الماضية في معارك بين #الجيش_اليمني والميليشيات، ترافقت مع قصف جوي في عدة جبهات أهمها جبهة غرب محافظة #تعز.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الشرعية والميليشيات في منطقة الهاملي شمال #مديرية_موزع ، وفي منطقة العبدلة التابعة لمديرية مقبنة، وشرق مدينة تعز أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وقال القيادي الميداني في الجيش الوطني عمار الجندبي إن قوات الشرعية استعادت السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات بين بني منطقتي بني عمر والوازعية.

وشهدت الجبهة الشمالية لمدينة تعز مواجهات بمختلف الأسلحة وتحديداً في جبل الزنوج وشارع الأربعين في حين جددت ميليشيات الحوثي قصفها بالمدفعية الثقيلة للأحياء السكنية شرق المدينة.

إلى ذلك، نفذت طائرات #التحالف_العربي السبت سلسل ة غارات مساندة لقوات الشرعية غرب تعز حيث قصفت تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة الهاملي شمال مديرية موزع، ومواقع وتجمعات أخرى في منطقة العريش شرقاً، وفي منطقة يختل الساحلية شمال مديرية #المخا، أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل من عناصر الميليشيات وجرح عدد آخر.

وفي محافظتي حجة وصعدة الحدوديتين شمال غرب اليمن استهدفت طائرات التحالف بأكثر من عشر غارات تجمعات للميليشيات في منطقة المزرق جنوب شرق ميدي، وقصفت تعزيزات عسكرية للميليشيات جنوب صحراء ميدي. وشنت ست غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات في مديريتي منبه وكتاف في محافظة صعدة المجاورة.