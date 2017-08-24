توتر في صنعاء.. صالح يحشد أنصاره وميليشيا الحوثي تعرقل

تعيش العاصمة اليمنية صنعاء توتراً غير مسبوق عشية التظاهرتين المضادتين اللتين دعا إليهما طرفا الانقلاب في #اليمن

ففي الوقت الذي دعا الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أنصاره إلى الاحتشاد الخميس من أجل احياء الذكرى الـ 35 لتأسيس حزبه ( #حزب_المؤتمر )، عرقلت ميليشيا الحوثي وصول المئات من أنصار حزب المخلوع إلى #صنعاء بحسب مصادر بالحزب .

فقد منعت الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي في محافظة ريمة و #الحديدة وصول المئات من أتباعِ الحزب لصنعاء من أجل المشاركة في مهرجان الذكرى الـ35 لتأسيسه، الأمر الذي أثار سخط نشطاء حزب المؤتمر، الذين أعلنوا التزامهم بالتهدئة وفقا لدعوة المخلوع صالح .. لكنهم طالبوا باتخاذ موقف سريع.

وقبيل ساعات من المهرجا الموعود، قال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله #صالح إن المهرجان ليس موجهاً ضد أي مكون سياسي، داعياً ميليشيات الحوثي إلى كبح من أسماهم بـ"المجانين".

في المقابل، دعا زعيم #ميليشيات_الحوثي في بيان له، الأجهزة الأمنية الى أخذ الحيطة والحذر تزامناً مع احتفالات حزب المخلوع صالح.