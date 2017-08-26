7 قتلى باشتباكات بين الحوثيين وقوات صالح بصنعاء

قالت مصادر لـ"الحدث" إن اشتباكات وقعت في #صنعاء بين ميليشيات #الحوثي وقوات المخلوع #صالح، وأكدت المصادر وقوع 7 قتلى وعدد من الجرحى.

وخلال الأسبوع الماضي، تكرر مشهد الخلاف بين الانقلابيين، وتطور لاستعراضات عسكرية بين الطرفين، حيث تحدت ميليشيات #الحوثي حشد شريكها الأساسي في الانقلاب الرئيس #المخلوع علي عبدالله #صالح في ميدان السبعين وسط العاصمة #صنعاء، باستعراض قوتها العسكرية، مساء الخميس، في الميدان الذي احتضن فعالية حزب المؤتمر الشعبي، وشوارع صنعاء، عقب ساعات قليلة من مغادرة حشود المخلوع.

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش اليمني، أمس، مقتل قائدين من الميليشيات الحوثية في مواجهات بمحافظة "الجوف" شمال البلاد.

وقال الجيش إن القيادي الحوثي، مصلح سرحان، والمشرف الثقافي الحوثي في مديرية المراشي، محمد ديحان، قتلا في معارك بمنطقة حام غرب الجوف.

كما أفاد بوجود عدد من جثث الميليشيات في مكان الاشتباكات، بعد فرار مجاميعهم من المواقع".

وفي وقت سابق، أعلن متحدث عسكري يمني، عن مقتل سبعة حوثيين خلال معارك في السلسلة الجبلية بمنطقة "حام" بمديرية المتون.