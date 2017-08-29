اليمن ... تراجع معدل انتشار الكوليرا بنسبة الثلث

أعلنت منظمة #اليونيسف أن معدل انتشار ا#لكوليرا في #اليمن خلال الشهرين الأخيرين تراجع بنسبة 30% في ظل الجهود التي تبذل وخاصة من قبل مركز #الملك_سلمان للإغاثة الانسانية.

وبحسب اليونيسف فقد بلغ عدد الإصابات المشتبه بها حتى الآن 550 ألف حالة منذ أواخر أبريل الماضي.

وأوضح بيان للمنظمة الاثنين أن العدد الأسبوعي للحالات الجديدة المبلّغ عنها انخفض بنسبة الثلث منذ أواخر شهر يونيو، وأن أكثر من نصف الحالات المشتبه فيها هم من الأطفال رغم تراجع معدل انتشار الوباء .

إلى ذلك، لاحظت منظمة اليونيسف أن طريق مكافحة الكوليرا لا يزال طويلا في اليمن محذرة من الانهيار المتواصل لأنظمة المياه والصرف الصحّي.

يذكر أن مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة كان وقع مع منظمة الصحة العالمية اتفاقا بقيمة ما يقرب من اربعة وثلاثين مليون دولار لمكافحة الكوليرا فى اليمن

