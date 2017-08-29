صنعاء.. الميليشيات تقمع احتجاجات داخل السجن المركزي

أفادت مصادر مطلعة لقناة الحدث أن حراسة السجن المركزي من #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح قمعت ليل الاثنين احتجاجات داخل السجن المركزي في #صنعاء ، قام بها مئات من المعتقلين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.

وطالب المحتجون بتوفير الغذاء والمياه المنقطعة عن السجن منذ عدة أيام.

وفي هذا السياق، أكد شهود عيان أن الميليشيات استخدمت الهراوات والقنابل الغازية لتفريقهم، وإعادتهم بالقوة إلى عنابرهم.

من جهتها، دانت رابطة أمهات المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ما تعرض له السجناء من أعمال عنف واعتداءات بالضرب والقنابل الغازية.



وحملت الرابطة في بيان لها الثلاثاء الميليشيات مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعشيها السجناء وما ستؤول إليه مستقبلا ً، نتيجة أعمال القمع والتعذيب التي يتعرضون لها.

ودعت المنظمات الحقوقية والانسانية إلى سرعة التدخل لانقاذ مئات المعتقلين السياسيين بينهم عشرات النشطاء والصحافيين الذين تحتجزهم الميليشيات في السجن المركزي بصنعاء.

