ميليشيات الحوثي تعتدي على محامي صالح عقب التهدئة

أفادت مصادر للحدث أن مسلحين مجهولين هاجموا، محمد مهدي #المسوري، #محامي الرئيس المخلوع #صالح، وسط العاصمة #صنعاء، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، ويأتي الهجوم بعد يوم من اتفاق التهدئة بين حزب صالح والحوثيين.

قبل أن يجف حبر اتفاق التهدئة الأخير بين ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح، اعتدى الحوثيون، الثلاثاء، على محامي صالح، المسوري، بعد اختطافه من منزله وممارسة شتى أنواع التعذيب الجسدي عليه ما تسبب بتكسير أطرافه وإصابته بجروح متفرقة.

أنصار المخلوع تلقوا الخبر بامتعاض وقلق شديدين معتبرين إياه تهديدا مباشرا لهم، وسقوطا لأي خط أحمر أمام الميليشيات، مطالبين قيادات حزبهم بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم.

من جانبها، عبرت قيادات كبرى في حزب المخلوع عن سخطها من تصرفات الحوثي متوعدة بالثأر للاعتداءات المتكررة على نشطاء وأعضاء حزبهم.

ميليشيات الحوثي ماضية بإصرار في تضييق الخناق على المخلوع صالح وأنصاره، غير مبالية بأعضاء حزب المؤتمر بعد أن أعطاهم الاتفاق الأخير مع المخلوع حق التحرك بحرية في صنعاء.

وفي هذا الإطار أفادت مصادر صحافية أن الحوثيين قتحموا بمئات المسلحين وعشرات الأطقم العسكرية معسكر الأمن المركزي في محافظة ريمة غرب اليمن واستولوا عليه، في خطوة تهدف إلى تنفيذ خطة إقصاء العسكريين المواليين للمخلوع.

ومع ارتفاع حدة التصعيد بين شريكي الانقلاب، تبرز تحديات المرحلة القادمة باحتمالات تجدد المواجهة المسلحة بين الجانبين.