صنعاء.. ميليشيات الحوثي تحاصر الرئيس المخلوع صالح

ذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات #الحوثي كثفت من النقاط المسلحة والحواجز الأمنية في شوارع #صنعاء، كما عززت من رقابتها على تحركات القيادات العسكرية الموالية للمخلوع صالح.ونصبت نقاط تفتيش بين العاصمة ومنطقة سنحان مسقط رأس الرئيس المخلوع وشمل استنفار الحوثيين الطرقات المؤدية الى معسكر ريمة حميد التابع للرئيس المخلوع.

وكشفت المصادر أن المتمردين الحوثيين استدعوا المئات من عناصرهم من مختلف الجبهات، ونشروهم في صنعاء، وأعدوا كتائب قوات خاصة لخوض معركة خاطفة مع قوات المخلوع.

كما قامت ميليشيات الحوثي بتخريج دفعة قوات خاصة أطلقت عليها دفعة "التدخل السريع"، وهي دفعة مجهزة تجهيزاً قتالياً عالياً، ونفذت مناورة عسكرية بمناسبة تخرجها في إحدى ضواحي صنعاء، وفق المصادر نفسها.

وكان المخلوع صالح قد دعا، في وقت سابق، إلى الالتزام بالشراكة مع ميليشيات الحوثي بإدارة الدولة في صنعاء، وفقاً لاتفاق تشكيل ما يسمى المجلس السياسي، مؤكداً على ضرورة العمل على إعادة الاعتبار لما وصفه بالمؤسسة العسكرية والأمنية في توفير الأمن إلى جانب اللجان الشعبية والمتطوعين.

