اليمن.. وزير التعليم بحكومة الانقلاب يهرب من الميليشيات

كشفت مصادر قبلية وإعلامية يمنية في محافظة #مأرب عن وصول حسين حازب، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين، الأحد، إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وأوضحت المصادر أن حازب تمكن من الإفلات من #ميليشيات_الحوثي والهرب من #صنعاء إلى مأرب مع عدد من مرافقيه وأولاده.

وكان حازب قد دخل في مواجهات مع ما يسمى اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثي منذ وقت مبكر، حيث منع من قبل مشرف اللجنة الثورية من دخول مكتبه، وحصلت اشتباكات وصدامات بين حراسه وحراس نائبه المعين من قبل الحوثيين.

وقال الوزير في تغريدة له على حسابه في تويتر: "عندما يكون وطنك وشعبك وتاريخك ووجودك وسلمك الاجتماعي مستهدفا فإن الصمت خيانة، والرمادية خيانة، فالسكوت ليس من ذهب في كل الأحوال".

ويأتي خروج حسين حازب في وقت تشهد فيه العاصمة صنعاء توتراً حاداً بين الحليفين الانقلابيين الميليشيات الحوثية والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله #صالح، وبعد أن كشفت مصادر رفيعة في #حزب_المؤتمر عن قائمة وضعها الحوثيون تضم أكثر من تسعين اسماً من قيادات ونشطاء حزب صالح لاغتيالهم.

وتضم القائمة - بحسب المصادر - قياديين وإعلاميين في حزب المؤتمر لاغتيالهم في الفترة القادمة بعد أن بلغت الخلافات ذروتها بين شريكي الانقلاب واستمرار نشر المسلحين من الطرفين في صنعاء وضواحيها.