بن دغر يبحث مع قادة التحالف العسكريين الأوضاع الأمنية

تعهد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن #دغر، بعدم السماح بوجود موطئ قدم لإيران في بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، في العاصمة المؤقتة #عدن، مع قائد القوات السعودية في التحالف العربي، العميد ركن سلطان بن إسلام، وعدد من ضباط المملكة.

وقال بن دغر: "لن نسمح بوجود #إيران أو نشر ثقافتها أو مشروعها التدميري في #اليمن والمنطقة العربية كلها".

وأضاف: "سيقف شعبنا اليمني وتسانده دول #التحالف_العربي لإحباط هذا المشروع".

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية أن عاصفة الحزم، التي قادتها #السعودية، جاءت في وقت مفصلي وغيرت من معادلة القوى، وأحبطت طموح إيران في التوسع والسيطرة على اليمن، وتهديد أمن واستقرار الوطن العربي، خاصة دول الجوار والملاحة الإقليمية والدولية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وناقش بن دغر مع قائد القوات السعودية، الجوانب الأمنية والعسكرية لتحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات #الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية، وكيفية إرساء السلام ونزع سلاح الميليشيات.