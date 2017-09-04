قيادي حوثي: "صالح أصبح بمتناول أيدينا"

قررت #ميليشيات_الحوثي اعتقال حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من مقر إقامته في #صنعاء، ونقله إلى محافظة #صعدة.

وأكد مصدر يمني صدور قرار الميليشيات بإنهاء #التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح.

فيما أكد قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، كان يحضر لانقلاب عليهم في العاصمة صنعاء، عشية احتفال حزبه بالذكرى الـ35 لتأسيسه، في 24 أغسطس الماضي. وذكر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، محمد البخيتي، أن الفعالية كان هدفها "النزول للساحات بهدف القيام باعتصامات احتجاجية وهذا ما كان مخططا له بالفعل لولا اتخاذنا للإجراءات الأمنية المناسبة لإفشالها".

وكشف في رسالة تحريض مطولة وجهها لأنصار صالح لحثهم على الانقلاب عليه، عن أن صالح أصبح في متناول اليد، لكن الجماعة (الحوثيين) لا تريد أن تنهي تواجده، حسب قوله.

واستذكر القيادي الحوثي، ما مارسه صالح خلال حكمه ضدهم طيلة ست حروب وقتله حسين الحوثي (مؤسس الجماعة)، لافتاً إلى أنهم مع ذلك لم يسعوا لأي أعمال انتقامية بعد أن أصبح في متناول اليد، وفق تعبيره.

واتهم البخيتي، في رسالة التحريض التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المخلوع صالح بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

ونصح عضو المكتب السياسي للحوثيين، من سمّاهم "إخوانه المؤتمريين"، بعدم الانخداع بحيل صالح الذي يسعى لتوريطهم في الصراعات.

وشهدت الأيام الماضية زيادة حدة التوتر بين حليفي الانقلاب الحوثي وصالح.

وكانت مصادر إعلامية يمنية، أفادت بوصول قيادي في حزب المؤتمر الشعبي مقرب من الرئيس المخلوع صالح إلى محافظة #شبوة قادماً من العاصمة اليمنية صنعاء.

أتى ذلك بعد وصول حسين حازب، وزير التعليم العالي في حكومة صنعاء، الأحد، إلى مأرب منشقاً.