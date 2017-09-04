ترتيبات حوثية لحل الحرس الجمهوري الموالي لصالح

أفادت مصادر يمنية مطلعة أن قرار ميليشيا الحوثي باعتقال الرئيس المخلوع كان سبقه تسريبات بأن هناك ترتيبات حوثية مكثفة في الآونة الأخيرة لحل قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح.

وقالت ذات المصادر إن المتمردين الحوثيين كثفوا من نشاطات تدريب وتأهيل دفعات عدة من المقاتلين الموالين لهم، بعد خضوعهم في الأشهر الماضية الى دورات مذهبية تم تلقينهم مفاهيم طائفية ووجوب المقاتلة في سبيل تمكينهم من الحكم، قبل أن تختتم الفعاليات بتلقينهم دروساً في القتال العسكري، ويتم تنظيمهم ضمن أفواج متعددة.

كما أشارت المصادر إلى أن قطاعاً واسعاً من الحرس الجمهوري تم استقطابه أصلاً للانضمام إلى الميليشيا، بغرض الاستفادة من خبرتهم العسكرية.