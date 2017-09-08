اليمن.. التحالف يدك مواقع الانقلابيين قبالة جازان

شنت طائرات #التحالف_العربي عشرات الغارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عدة مناطق حدودية في محافظتي صعدة وحجة قبالة نجران وجازان #السعودية.

كما شنت غارات أخرى على مواقع وتعزيزات للميليشيات في محافظات صنعاء ومأرب وتعز.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية في #صعدة أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وثكنات وتحصينات للميليشيات في أطراف منطقة البقع ومنطقة المليل في مديرية كتاف، كما قصفت مجاميع للميليشيات في منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وفي مديرية شدا قبالة #جازان حاولت التسلل إلى الأراضي السعودية.

وفي #تعز استهدفت طائرات التحالف بثلاث غارات مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية موزع.