اليمن.. هادي يحيل 3 تقارير انتهاكات حقوقية للنائب العام

أحال #الرئيس_اليمني عبدربه منصور #هادي، الخميس، 3 تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حول #انتهاكات حقوق الإنسان، إلى #النائب_العام علي أحمد الأعوش.

والتقارير المذكورة هي حصيلة أعمال اللجنة الوطنية عن العامين الماضيين.

ووجه هادي بسرعة البت في التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، شكلت الحكومة اليمنية لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

هذا وتضمن تقرير اللجنة الأخير رصد وتوثيق وحفظ 17 ألف و132 حالة انتهاك، موزعة على أكثر من 20 نوعا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني.