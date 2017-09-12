اليمن.. بن دغر يطالب المنظمات الدولية بالانتقال إلى عدن

دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر المنظمات الدولية العاملة في #اليمن للانتقال من صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث توجد الحكومة.

وطالب بن دغر خلال استقباله لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك ممثلي #الأمم_المتحدة للحياد في التعامل مع أطراف النزاع المختلفة وفقا لمعايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجدد التأكيد على مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الانقلابية لما تقوم به من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وأشاد بالدعم الذي يقدمه #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة_والأعمال_الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الكويتية للإغاثة وكل المنظمات الدولية.

من جهته أكد منسق الامم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن العمل على تعزيز تواجد المنظمات الأممية في المحافظات المحررة، وعازمة على زيادة عدد الموظفين والخبراء بنسبة 30% مع نهاية العام الجاري.