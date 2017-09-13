اليمن.. الانقلابيون يسعون لتسييس القضاء والشرعية تحذر

حذرت الحكومة اليمنية بوقف صرف رواتب المحاكم والنيابات في حال اصرار ميليشيا الحوثي على اجراء تعيينات قضائية غير شرعية.

وقال وزير العدل اليمني القاضي جمال محمد عمر إن وزارة العدل والنيابة العامة ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية.

وأضاف الوزير ان استمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في المحافظات الخاضعة للميليشيات مشروط ببقاء الحال على ما هو عليه وعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها حتى انتهاء الحرب.

وفي حال مخالفة الانقلابيين لهذا القرار فان صرف المرتبات سيتوقف وسيتحمل الانقلابيون مسؤولية ذلك.

