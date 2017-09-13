اليمن.. "تقاسم المغانم" يعمق الشرخ بين الحوثيين و صالح

أتت خطوات ميليشيات الحوثي الأخيرة بإقالة مقربين من الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح لتزيد "الطين بلة" وتعمق الشرخ بين شريكي الانقلاب.

وفي آخر حفلات الانقسام هذه، ما تجلى الثلاثاء من سعي وتنافس بين الشريكين لتقاسم "المغانم" ومناصب الدولة التي سيطروا عليها إثر انقلابهم في 2014 .

فقد أصدر المكتب السياسي لميليشيات الحوثي بياناً الثلاثاء، ردا على بيان حزب #المؤتمر_الشعبي الذي يرأسه صالح، وصف فيه موقف الحزب بالمتشنج، نافيا كل الادعاءات ضدهم، مبرراً سيطرتهم على مؤسسات الدولة ومفاصلها.

كما أكد البيان تأييده المطلق لما يزعم أنها خطوات لإصلاح القضاء والأجهزة الرقابية ومواجهة الفساد وكشف من يتستر عليه، معتبراً أن هناك من يتقمص دور المعارضة في مرحلة تقتضي التضحية وضبط النفس ومحاسبة مثيري الفتن، مضيفا أن سياسات الأنظمة السابقة المهادنة للخارج أضعفت اليمن وجعلته رهينة لقوى النفوذ والاستكبار، في إشارة إلى حكم صالح.