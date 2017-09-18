اليمن.. السيطرة على منطقة وادي بن عبدالله جنوب حرض

تمكنت قوات #الجيش_اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة مسنودة بقوات #التحالف_العربي، صباح الاثنين، من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع جنوب مدينة #حرض الحدودية .

وكانت قوات الجيش قد نفذت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح الاثنين على المواقع، التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في #وادي_بن_عبدالله.

وقال مصدر عسكري إن #ميليشيات_الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله #صالح فرت من أمام الجيش الوطني، مخلفة وراءها عدداً من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة.

على صعيد آخر، فككت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة، الأحد، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية #ميدي الساحلية.

وبحسب مصدر عسكري فإن إحدى الدوريات التابعة للتشكيل البحري أثناء دورياتها الاستطلاعية المعتادة تمكنت من تحديد #شبكة_ألغام_بحرية على بعد عشرة أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب كانت قد زرعتها #الميليشيات_الانقلابية في عرض البحر بوقت سابق.

