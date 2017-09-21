قوة النجدة إحدى دعائم الاستقرار الأمني في محافظة مأرب

تعتبر #مؤسسات_الشرعية في #اليمن الأمن في مأرب أحد الإنجازات الوطنية التي تعكس رفض اليمنيين للانقلاب وسعيهم للعيش بسلام.

وتعتبرُ قوة النجدة إحدى دعائم الاستقرار في المحافظة التي تضاعف عدد سكّانها مرّات عدة بسبب ما تشهده من استقرار.

وتتنوّع مهام #قوة_النجدة بين حفظ الأمن وتقديم الدعم القتالي للجبهات، متى اقتضت الحاجة، وتوفير الحماية لقوافل الأسلحة والمؤن والمواد الضرورية للمدنيين والعسكريين.

ويخضعُ أفراد قوة النجدة لتدريب عسكريٍّ نوعي بالإضافة إلى التدريب الأمني واكتساب مهارات قانونية للتعامل مع الخارجين عن القانون.

وتبقى معركة بناء مؤسّسات الدولة معركة موازية للقضاء على الانقلاب.