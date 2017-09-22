المخلافي: ميليشيا الحوثي تخطف أطفال المدارس وتجندهم

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبدالملك #المخلافي، خلال اجتماع، الجمعة، بشأن الأزمة اليمنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثي تختطف الأطفال من المدارس لتجنيدهم. وأضاف أن #ميليشيات_الحوثي تجند 70% من الأطفال للقتال في صفوفها.

كما شدد على أن الميليشيات الحوثية تخصص ميناء الحديدة لتهريب السلاح. ودعا إلى عدم بقاء مطار #صنعاء تحت سيطرة الانقلابيين. وأكد أن الحكومة الشرعية تنشد السلام ومستعدة للتعاون مع المبعوث الدولي إلى اليمن.

أما على صعيد المساعدات الإنسانية، فقال إن بعض الجهات تنشر صور وأسماء من تقدم لهم المساعدة، ولا تلتزم بسرية الأسماء، معتبراً أنه أمر مهين بالنسبة لليمنيين.

وأضاف أنه لابد من التزام الميليشيات بإيصال المساعدات والمواد الطبية للمحتاجين، معتبراً أن وصول المساعدات حق للمواطن وليس مكافأة للانقلاب.