الرئيس اليمني: البرلمان سيعقد جلساته بعدن نهاية أكتوبر

كشف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن #مجلس_النواب سوف يعقد جلساته في عدن في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وحول عودته إلى عدن، قال هادي إن هذه الخطوة ستأتي في أي وقت، وهي ليست مرتبطة بزمن معين.

ورجح #الرئيس_اليمني، أن يكون زعيم الحوثيين، عبدالملك #الحوثي، موجوداً في كهوف #صعدة، وأشار هادي ساخراً إلى أن عبدالملك #الحوثي ينتظر نزول "المهدي المنتظر"، كي يتحركا معا، وفقاً لتصريحات الرئيس اليمني.

وإلى ذلك، أشاد الرئيس اليمني هادي بمركز #الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدور الكبير الذي يقوم به في #اليمن.

وقال هادي في مقابلة "العربية" إن المركز الوحيد الذي التزم بما تعهد به من عمليات إمداد غير عادية في دعم المشروعات الإنسانية على مستوى كل المحافظات اليمنية.

