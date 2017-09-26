الصحة اليمنية تعلن انحسار "الكوليرا" وتوقف الوفيات

أعلن مسؤول في وزارة الصحة اليمنية، عن توقف الوفيات تماماً بسبب وباء #الكوليرا، الذي تفشى في 22 محافظة، منذ 15 إبريل الماضي.

وقال وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية في الحكومة الشرعية، الدكتور على الوليدي، إن "الجهود المحلية والإقليمية أسهمت بانحسار وباء الكوليرا تدريجيا وانخفاض نسبة الوفيات، التي توقفت تماماً".

ونوه، الوليدي، بالدعم السعودي السخي للحكومة اليمنية الشرعية للحد من انشار الأوبئة، وتقديم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 66.7 مليون دولار لمجابهة الكوليرا، إضافةً إلى إرسال 550 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل #مركز_الملك_سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، ولاتزال المساعدات مستمرة.

وأشار، إلى وفاة 2106 حالة بسبب وباء الكوليرا، فيما بلغت حالات الاشتباه بالإسهالات المائية الحادة، 718 ألف و 692 حالة، حسب ما نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية، اثناء حديثه في ندوة عقدت بجنيف، أمس الاثنين، عن "الآثار السلبية للانقلاب على القطاع الصحي اليمني والجهود المبذولة من الحكومة ودول التحالف لتفادي تلك الآثار".

وأكد وكيل الصحة اليمني، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع #صالح الانقلابية دمرت منذ سبتمبر 2014 أكثر من 55% من المرافق والمنشآت الصحية في اليمن عن طريق القصف العشوائي والنهب والاستيلاء.

وقدر خسائر القطاع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، فقط باكثر من 2.5 مليار ريال يمني (6.7 مليون دولار أمريكي).

وحمل الوليدي، ميليشيات الانقلاب، مسؤولية التدمير الذي تعرض له القطاع الصحي في البلاد.