برنامج الأغذية العالمي يوقف تعامله مع الحوثيين

أعلن #برنامج_الأغذية_العالمي وقف تعامله مع #الانقلابيين في #اليمن، وهو برنامج متعلق #بتوزيع_المساعدات_الإغاثية والإنسانية والعمل مع الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في رسالة بعثها المدير الإقليمي للبرنامج، ستيفن أندرسون، إلى وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في رد على خطابه، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأوضح أن البرنامج قام بتعديل خطة النقل والإمداد الخاصة بإرسال المساعدات الغذائية إلى محافظة تعز من عدن، وزيادة تواجده مؤكداً في موضوع آخر رفضه لتدخل الجماعات المسلحة في مراكز توزيع المساعدات.

وكانت الحكومة الشرعية أعلنت أن هناك قصورا من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية في إغاثة تعز وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء المحافظة.

وخلال لقائه مسؤولة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر استفيني اليير في تعز، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري مكتب الصليب الأحمر إلى العمل على تخفيف المعاناة عن تعز وإعطائها الأولوية القصوى نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيات.