حكومة اليمن عن تقرير أممي: يساوي بين الشرعية والمليشيات

استنكرت #الحكومة_اليمنية ، ورود اسمها في تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، رافضة مساواة الحكومة الشرعية بالميليشيات الانقلابية المسلحة في #اليمن .

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن الحكومة الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية.

كما أشارت إلى أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة.

إلى ذلك، أكدت أن التقرير غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلاً ما أشار إليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

وطرحت الحكومة اليمنية مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات التي وصفها البيان بالمضللة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة.

يذكر أن التحالف العربي استنكر بدوره مساء الجمعة "المغالطات" التي استند إليها التقرير، معتبراً أن الأمم المتحدة زودت بمعلومات مضللة.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سلم الخميس تقريره السنوي حول انتهاك حقوق الأطفال إلى مجلس الأمن.