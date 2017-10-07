خلاف بين الانقلابيين بعد تهريب الحوثيين لقاطرات الوقود

تسبب تهريب #ميليشيات_الحوثي لقاطرات الوقود من ميناء الحديدة إلى السوق السوداء، في مشكلة جديدة بين حكومة المخلوع صالح وبين الحوثيين.

وأفادت مصادر "الحدث" في #صنعاء أن اجتماعا عقد في مبنى مجلس الوزراء بين صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي للانقلابيين، وعبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة الانقلابية، ويحيى الراعي رئيس مجلس النواب لمناقشة أزمة تهريب قاطرات الوقود من ميناء #الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي إلى السوق السوداء، إضافة لبحث سبل دفع مرتبات المعلمين المضربين.

وشهد الاجتماع نقاشات حادة، وانتهى إلى الفشل بعد تبادل الاتهامات بشأن الإيرادات وتفشي الفساد، وإصرار ميليشيات الحوثي على مصادرة كافة الموارد المالية دون توريدها إلى الخزانة العامة.