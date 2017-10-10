المخلافي: موظفون أمميون يسيسون الوضع في اليمن

ندد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، بدور بعض العاملين الأمميين في اليمن، متهما إياهم بالعمل على تسييس الأزمة، مشيرا إلى أن الانقلابيين يمارسون سياسات تمييزية بحق الشعب اليمني فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، وأن ميليشيات الحوثي تبيع المساعدات في السوق السوداء.

وشدد المخلافي على ضرورة وضع حد للانقلاب، داعيا إلى إعادة تقييم الوضع في اليمن وإبراز انتهاك المتمردين للقرارات الدولية.

وندد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بدور بعض العاملين الأمميين في اليمن، متهما إياهم بالعمل على تسييس الأزمة، كاشفا عن محادثة جمعته مع السيدة فرجينيا جامبا، مبعوثة الأمم المتحدة بشأن الأطفال، كشفت فيها الأخيرة عن صدور تقرير أخير غير منصف بشأن تجنيد الأطفال في اليمن.

وأكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن لمركز الملك سلمان الفضل في مواجهة تفشي الكوليرا في اليمن، منددا ببعض التقارير الأممية التي تحاول تجاهل دور المركز الكبير في أعمال الإغاثة في اليمن.