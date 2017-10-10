صنعاء.. "الانقلابيون" يمنعون التطعيم ضد شلل الأطفال

كشف مصدر في وزارة الصحة التابعة للانقلابيين إن الحوثي عبدالسلام المداني الذي نصب نفسه نائباً لوزير الصحة أوقف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي كان من المفترض ان تبدأ الاثنين.

وفي التفاصيل، أشارت تلك المصادر إلى أن عبدالسلام المداني أصدر أوامره إلى حراسة بمنع خروج الأدوية من المخازن، إلا بموافقته الشخصية كما أوقف صرف الإمدادات والسجلات والتقارير الخاصة ببدء حملة التطعيم التي تنفذ حسب العادة بالتعاون بين وزارة الصحة و منظمة الأمومة والطفولة "يونسيف."

وسعى المسؤول الحوثي بحسب المصادر لابتزاز المنظمة الدولية على غرار ما فعله القيادي الحوثي الآخر نشوان العطاب والذي حصل على مشروع لتنفيذه بمبلغ مليون دولار كرشوة مقابل الموافقة على تنفيذ مشروع التطعيم في وقت سابق.

من جهته، شددت منظمة الصحة العالمية واليونسيف على البدء بالحملة في وقتها، إضافة إلى اعتمادهما حملتين إضافيتين لذات الغرض، وحملت تبعية هذا التأخير وعواقبه إلى ما أسمته بالمزاجية من قبل المسؤولين.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر طبية يمنية، أنها سجلت وفاة حوالي 15 جنيناً بمدينة #الحديدة ، منذ بداية سبتمبر، من العام الماضي بسبب الجفاف، الناتج عن إصابة الأم بعدوى #الكوليرا ، أثناء فترة الحمل، والذي يؤدي إلى وفاة الجنين مباشرة.

