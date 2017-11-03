مقتل 5 قادة حوثيين في نهم واستسلام قائد كتيبة وعناصره

اشتدت وتيرة المعارك في مواقع عدة من مديرية نهم شرق صنعاء وأفاد موفد "الحدث" أن قائد كتيبة تابعة للإنقلابيين سلم نفسه للجيش الوطني مع ثمانية وأربعين عنصرا من كتيبته بعد مقتل خمسة من كبار قادة الحوثيين في المعارك.



وقال مصدر ميداني أن القتال يدور في مناطق بني فرج والمجاوحة وجبل السفينة، وحقق الجيش الوطني تقدما وسط انهيارات في صفوف الميليشيات وفرار العشرات باتجاه صنعاء.

هذا بينما تمكن الجيش الوطني من قطع خط الامداد المؤدي الى منطقتي ضبوعة والحول ،وأكدت مصادر عسكرية سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم القيادي الحوثي قاسم محمد المؤيد، وتم أسر نحو عشرين آخرين.

