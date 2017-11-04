جبهة نهم.. مقتل العشرات وأسر 100 من ميليشيات الحوثي

تحتدم المعارك على جبهة نهم وسط تقدم للجيش الوطني وخسائر كبيرة للميليشيات، حيث أفادت مصادر "الحدث" بمقتل العديد من عناصر وقادة الميليشيات من أبرزهم محمد علي حفظ الله الحوثي المقرب من زعيم المتمردين الحوثيين والعقيد الركن علي الأعجم، القائم بأعمال قائد اللواء الثالث حرس جمهوري التابع للرئيس المخلوع.



وأشارت مصادر عسكرية إلى أسر الجيش والمقاومة لمئة مسلح انقلابي على جبهة شرق صنعاء.

وكانت إحصائية نشرها الجيش اليمني، رصدت مقتل 113 من عناصر الإنقلابيين خلال الأيام السبعة الماضية، بينهم قيادات بارزة، وسط تقدم للجيش الوطني بغطاء جوي للتحالف.