اليمن.. التحالف يدعو لضمان عدم تهريب أسلحة للانقلابيين

كشف مندوب #السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن قرر إعادة فتح المنافذ البحرية والجوية الموجودة تحت سلطة الحكومة الشرعية.

وشدد المعلمي على أن التحالف لن يوقف المساعي لتوفير دخول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وسيتخذ الإجراءات لمنع عرقلة وصولها.



كما طالب مندوب السعودية الأمم المتحدة، باسم التحالف العربي، بإرسال وفد من الخبراء إلى الرياض لبحث تنفيذ آلية التفتيش الأممية، لمنع وصول الأسلحة وأجزاء الصواريخ والأموال من #إيران إلى الانقلابيين في اليمن.

في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، إلى عدن، بعد زيارة للسعودية، التقى خلالها بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشاد بن دغر بمكرمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإنسانية، في عدن وباقي المحافظات المحررة، منوهاً بجهود التحالف في دعم الشرعية، وإعادة تشغيل المنافذ الجوية والبحرية، حيث ينتظر أن يبدأ الثلاثاء مطاري عدن وسيئون باستقبال رحلات الطيران.