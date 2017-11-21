ضغط غير مسبوق على ميليشيا حزب الله

تتصاعد الضغوط الداخلية والدولية على #ميليشيا_حزب_الله باتجاه إرغامه على الانسحاب من التراب اليمني، رغم إنكار الحزب تورطه في #اليمن.

وثائق وأدلة دامغة لا تدع مجالا للشك في مدى تورط عناصر حزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني.

تسجيلات ومعلومات استخباراتية بينها فيديو يصور عضوا في حزب الله كنيته أبو صالح اللبناني يدرس التكتيكات العسكرية مع مسلحين حوثيين الصيف الماضي.

وتنوعت مشاركة ميليشيا الحزب في اليمن. دعم معنوي معلن عنه رسميا والمشاركة الفعلية على الأرض بتدريب أفراد الميليشيا الانقلابية على القتال إلى جانب الانتشار على ساحات القتال على الحدود السعودية والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل أراضي المملكة.

وترى مصادر إعلامية أن التصعيد من مجرد فرض العقوبات إلى ضرب حزب الله عسكريا من شأنه إرغام الحزب على سحب قواته التي ينكرها في اليمن.

وفي رأي مراقبين الضغوط التي يتعرض لها حزب الله كبيرة ومصيرية يدعمها قرار القضاء عليه ضمن نهج مكافحة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.