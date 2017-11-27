اليمن .. اعتقال عقيد موال لصالح و3 من مرافقيه

لقت قوات الجيش الوطني والشرعية اليمنية في محافظة #مأرب الاثنين القبض على القيادي في الميليشيات الانقلابية العقيد محمد صالح المتوكل و3 من مرافقيه.

وأوضح مراسل العربية أن اعتقال القيادي المتوكل والذي ينتمي لقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومرافقيه تم في جبل مرثد عقب صد قوات الشرعية هجوماً للميليشيات حاولت استعادة مواقع كانت خسرتها في المنطقة وقُتل خلاله قائدُ الهجوم العميد عبدالله الحمزي وعدد آخر من عناصر الميليشيات.

من جهة أخرى، شن طيران التحالف أكثر من 15 غارة على مواقع ومخابئ سرية للميليشيات في مزارع النسيم والخضراء جنوب منطقة حرض الحدودية.

فيما استعاد #الجيش_اليمني السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من الحدود مع السعودية في منطقة البقع شرق #صعدة بعد مهاجمة مواقع كانت تتمركز فيها #ميليشيات_الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.

إلى ذلك وصلت تعزيزات عسكرية قوامها لواءان من مأرب إلى محافظة صعدة لدعم وحدات الجيش في جبهة كتاف البقع القريبة من الحدود السعودية.