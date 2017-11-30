هدوء حذر في صنعاء بعد اشتباكات دامية بين الانقلابيين

أفادت مصادر للحدث بوقوع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح في محيط منزل العميد طارق صالح في الحي السياسي بصنعاء، مشيرة إلى أن قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع صالح قتلت العشرات من عناصر #الحوثي، واستولت على 7 عربات مسلحة.

وكانت جهود وساطة قادها وكيل وزارة الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها فشلت في وقف المواجهات المتصاعدة، التي اعتبرها حزب الرئيس المخلوع صالح عملاً انقلابياً.

الوضع بين طرفي الانقلاب في #اليمن يشهد تدهورا خطيرا، بعد اشتباكات في صنعاء سقط جراءها عشرات القتلى والجرحى.

وامتدت المواجهات إلى شارع الستين الغربي، وجولة الرويشان القريبة من منزل الرئيس المخلوع في حي الكميم وميدان السبعين.

فيما أفادت مصادر عن تعزيزات أرسلتها ميليشيات الحوثي إلى منطقة المعارك، حيث تم تطويق الحي الذي يقع فيه منزل العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس المخلوع وقائد حراسته من جميع الجهات.

وفشلت جهود وساطة قادها العميد رزق الجوفي وكيل وزارة الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها.

المصادر أشارت إلى أن المعارك اندلعت بعد محاولة الانقلابيين الحوثيين السيطرة على بعض المناطق ووضع كاميرات.

من جانبه أصدر حزب الرئيس المخلوع صالح بيانا دان فيه اقتحامات الحوثيين المسلحة لمؤسسات الدولة.. ودور العبادة والمحاكم، واعتبر عدم احترام بنود الشراكة عملاً انقلابياً.