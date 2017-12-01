صنعاء.. استمرار الاشتباكات بين قوات المؤتمر والحوثيين

أفادت مصار "الحدث" في #صنعاء أن القياديَين في ميليشيات الحوثي حمزة يحيى المختار، وعلي خريم لقيا مصرعَهما مع عشرة آخرين أثناء محاولتهم اقتحام منزل العميد طارق نجل شقيق الرئيس المخلوع.

كما قتل العشرات من ميليشيات الحوثي خلال الاشتباكات التي شهدتها أحياء عدة في صنعاء مع قوات المؤتمر.

وبوتيرة عالية تشهد العاصمة صنعاء معارك عنيفة تتسع حدتها وتتمدد مع مرور الوقت، حيث أفادت مصادر "الحدث" أن ميليشيا الحوثي تحاصر منازل الوزراء المؤتمريين منهم وزير الخارجية في حكومة الانقلاب هشام شرف وبعض القادة العسكريين الموالين للرئيس المخلوع صالح في عدد من الأحياء الواقعة في الجزء الجنوبي من العاصمة.

كما نشرت ميليشيا الحوثي المزيد من التعزيزات والعربات المسلحة في الشوارع الرئيسية الرابطة بميدان السبعين ومنطقة بيت بوس القريبة من مناطق نفوذ الرئيس المخلوع.

من جانبها، تمكنت القوات الموالية للرئيس المخلوع من السيطرة على الحي السياسي في محاولة لقطع الطريق أمام تعزيزات الحوثيين القادمة من شمال، ونشرت مئات القناصة في شارع الزبيري وسط صنعاء والذي يقسم العاصمة إلى نصفين.

هذا وأفاد شهود عيان أن المعارك تزداد ضراوة، وإن المواجهات العنيفة اتسعت إلى أحياء متفرقة من صنعاء مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين.

هذا وأصدر حزب الرئيس المخلوع بيانا حمل فيه ميليشيا الحوثي مسؤولية التطورات التي وصفها بالخطيرة، في ظل الاتفاق الأخير على التهدئة، متهماً الحوثيين بالتصعيد وعدم التزامهم ببنود لجنة الوساطة والتهدئة المشكلة من الطرفين.