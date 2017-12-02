صالح يدعو لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار

دعا الرئيس اليمني السابق، السبت، لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار. وقال صالح إن الشعب اليمني تحرك وقام بانتفاضة ضد العدوان السافر من الحوثي، وقال "اليمنيون الآن يختارون قيادة جديدة بعيدا عن الميليشيات".

ودعا إلى وقف متبادل لإطلاق النار مع ميليشيات الحوثي تمهيدا للحوار، وقال "يجب إنهاء كافة الميليشيات العاملة على الأرض اليمنية".

وتابع "أدعو جميع الشعب اليمني في كل المحافظات وكل مكان أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن اليمن ضد العناصر الحوثية التي تعبث باليمن من 3 سنوات للانتقام ممن حققوا وحدة اليمن وثورة سبتمبر".

وتحدث صالح قائلاً إن الحوثيين واصلوا إرهاب المدنيين في #صنعاء.

وقال إن الحوثيين اقتحموا مسجد الصالح مدججين بالأسلحة، وقاموا بعدوان سافر على حزب المؤتمر، وداهموا مساكن ومقار قيادات المؤتمر.

وأوضح صالح أن مرجعية الجيش وقوات الأمن لحزب المؤتمر وليس للحوثيين.

وقال "أدعو القوات المسلحة لعدم تلقي أي أوامر من ميليشيات الحوثي".