بعد مقتل صالح..السعودية تؤكد "حريصون على استقرار اليمن"

أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها، الثلاثاء، الملك سلمان حرص #المملكة الدائم على استقرار #اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة الشعب اليمني وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي، في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي، بحسب ما أوردت وكالة "واس".

كما أعرب المجلس في أول تصريح له بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد ميليشيات الحوثي، عن أمله في أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد الميليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من #إيران في تخليص اليمن من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك، رحب بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الدولي الخاص بالأزمة اليمنية في #لندن ، مقدراً ما تضمنه البيان من دعم وتأييد كامل للمملكة في حقها المشروع للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

وفي الملف الفلسطيني، جدد المجلس موقف المملكة الثابت، ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

