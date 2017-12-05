ميليشيا الحوثي تعدم نحو 200 ممن أسرتهم في صنعاء

لا تزال العاصمة اليمنية صنعاء تعيش تداعيات اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على أيدي مسلحين حوثيين كمنوا له أثناء توجهه إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب #صنعاء، حيث توجه المئات من قيادات وكوادر حزب المؤتمر إلى مأرب للانضمام إلى الشرعية، بحسب ما أكدت مصادر للعربية.

في المقابل، أفادت الأنباء أن الحوثيين أعدموا نحو مئتين ممن تم أسرهم في الحي السياسي ومن حراس منزل صالح، كما اقتحموا منازل أقاربه، وأعدموا بعض أنصاره من كوادر المؤتمر وأبناء القبائل.

كما علمت الحدث أن ميليشيات الحوثي نفذت مداهمات، واقتحامات واعتقالات لقيادات وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء الاثنين.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارات عدة على القصر الجمهوري وسط تحليق مكثف فوق صنعاء، فيما فرضت ميليشيات الحوثي حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء بعد ساعات من مقتل صالح.

ونشرت عناصرها المسلحة في مختلف المناطق داخل العاصمة. كما استحدثت نقاط تفتيش جديدة، وعززت الحراسات على مقراتها.

