حكومة اليمن تطالب مجلس الأمن بوقف بطش ميليشيا الحوثي

أرسل رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، تعزية إلى العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق ومديناً اعتقال أعضاء حزب المؤتمر، مطالباً الجامعة الدول العربية ومجلس الأمن التدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين، كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية إدانة الاعتقالات وما يرافقها من إهانات وتعذيب.



هذا ودعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي المجتمع الدولي إلى إدانة اغتيال الرئيس السابق، محذراً من مخاطر الصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والمجازر التي ترتكبها المليشيات.

من جانبه دعا نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الاحمر أبناء الشعب اليمني وجميع القوى الوطنية إلى والتماسك أكثر من اي وقت مضى للحفاظ على المشروع الوطني الذي تحاول مليشيات الحوثي طمسه بحد تعبيره، وذلك في بيان نعى فيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن قضى معه من قيادات المؤتمر على يد ميليشيات الحوثي.

وأكد الأحمر على أن المرحلة تستدعي فتح صفحة جديدة من أجل اليمن لمواجهة تلك المليشيات تحت قيادة الشرعية.

ووسط بيانات مكتوبة تدعو فيها للوحدة والحوار، ترفع ميليشيا الحوثي سقف تهديداتها فقد كشف عدد من مشايخ القبائل الموالين لحزب المؤتمر الشعبي من قبائل طوق صنعاء والمحافظات المجاورة، عن تلقيهم أوامر من الحوثيين بتحديد موقف مكتوب يؤيدهم أو مواجهة مصير الرئيس السابق.

