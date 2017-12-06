مندوب اليمن: ميليشيا الحوثي تشكل قيادة وهمية للمؤتمر

دعا مجلس الامن الدولي جميع الاطراف اليمنية إلى خفض مستوى العنف والالتزام بالعملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة من دون شروط من أجل وقف دائم لاطلاق النار.

وقال سفير اليابان كورو بيسو الرئيس الحالي للمجلس في ختام جلسة مغلقة حول آخر التطورات في اليمن، إن المجلس متحدٌ في قلقه العميق إزاء الوضع الانساني الرهيب الذي ما زال يتدهور في اليمن والذي بات على شفا مجاعة كارثية، على حد تعبيره.

واشار رئيس المجلس أيضا الى ان اعضاء مجلس يدينون بشدة الهجمات بالصواريخ على السعودية التي شنتها ميليشيات الحوثي، موذكرا بان مجلس الامن سبق وان فرض حظرا على ارسال الاسلحة الى اليمن.

من جانبه أكد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني إنه خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، كشف المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمته امام مجلس الامن عن عمليات تصفية لأعضاء المؤتمر الشعبي تجري في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي.

اليماني كشف بدوره عن إعدام الألاف خلال اليومين الماضيين على يد الانقلابيين.

وبيّن اليماني ان هناك اتفاقا لإجلاء العاملين الأممين في المجال الانساني من صنعاء جراء التطورات الاخيرة فيها.

إلى هذا أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك أن الوضع في صنعاء سيء، محذرا من انفجار الوضع الذي يتسبب بآثار مدمرة على اليمنيين.

ونبه دوجاريك من أن اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو حدث سيضيف مستوى آخراً من التعقيد على موقف سياسي معقّد بالفعل..

ودعا دوجاريك الى تسوية يتم التفاوض بشأنها، مؤكدا ان عملية السلام عبر المفاوضات يمكن أن تضع حلا أمام اليمنيين.