ميليشيا الحوثي تعدم قائدين عسكريين مقربين من صالح

افادت مصادر الحدث بأن ميليشيات الحوثي في اليمن، اعدمت اللوائين مهدي مقولة وعبدالله ضبعان المقربين من الرئيس السابق في ريمة حميد بصنعاء، كما نهبت السلاح المخبأ في حصن عفاش بسنحان.



من جهته، دان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر حملة الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا الحوثي بحق أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وعدد من المحافظات.



وحمّل رئيس الوزراء الميليشيات المسؤولية عن حياة المعتقلين من أعضاء المؤتمر، مطالباً جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين.



كما طالب المنظمات الدولية والحقوقية إدانة الاعتقالات وما يرافقها من إهانات وتعذيب يتعرض له المعتقلون في سجون الميليشيا.



كما دعا وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي المجتمع الدولي إلى إدانة عملية الاغتيال التي نفذتها ميليشيا الحوثي بحق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، محذراً من مخاطر الصمت الدولي على الممارسات الإجرامية والمجازر التي ترتكبها المليشيات الانقلابية بحق الشعب اليمني.

