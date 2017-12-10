معركة الحديدة.. الشرعية في حيس والحوثي يدفع بتعزيزات

ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الشرعية سيطرت على مدينة حيس في محافظة #الحديدة، بدعم وإسناد من قوات #التحالف، حيث وصلت القوات وفق مصادر إلى المجمع الحكومي للمدينة، بعد فرار الميليشيات إثر غارات دقيقة لطيران التحالف، استهدفت عربات عسكرية تابعة لهم.

وذكرت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش الوطني دخلت أيضا مديرية التحيتا الساحلية، ووصل الجيش إلى مزارع الفازة في ضواحي مديرية زبيد.

هذا وتتجه #قوات_الشرعية صوب مناطق الجراحي وزبيد وبيت الفقيه، تمهيدا للوصول إلى مدينة الحديدة.

وأكدت مصادر ميدانية أن مواقع الميليشيات الحوثية تتهاوى بشكل متسارع في الساحل الغربي، حيث أحكمت قوات الجيش خلال الثلاثة الأيام الماضية سيطرتها الكاملة على مديرية الخوخة ومنطقة الحيمة ومعسكر أبو موسى الأشعري.

من جهتها أرسلت ميليشيات الحوثي تعزيزات من #إب إلى منطقة الجراحي في محاولة لإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة، فيما نزح السكان من الجراحي بعد انتشار الحوثيين في قراهم ومزارعهم، التي تعتزم الميليشيات تحويلها إلى ساحة مواجهة.