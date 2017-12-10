اليمن..مقتل خبير صواريخ إيراني و30 حوثيا بغارات للتحالف

تتسارع التطورات العسكرية في #اليمن مع تقدم قوات الشرعية على جبهة الحديدة وخسائر ميليشيا الحوثي.

وأفاد مراسل الحدث بمقتل #حسين_خسروي #خبير_الصواريخ_الإيراني في غارة للتحالف أمس السبت داخل مديرية أرحب في صنعاء.

وكانت مصادر ملاحية في ميناء #الحديدة أفادت أن نحو 40 مستشاراً عسكرياً إيرانيا تم إجلاؤهم قبل 3 أيام مع موظفين أممين بطريقة مموهة، وذلك وسط أنباء عن تقدم #قوات_الشرعية في الساحل الغربي لليمن من جبهة المخا باتجاه مدينة الحديدة.

وفي صنعاء كشفت مصادر إعلامية أنه تم إجلاء موظفي السفارة الإيرانية إلى مسقط بعد تعرض مبنى السفارة للقصف أثناء معارك العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي واندلاع حريق فيها.

واليوم قتل نحو من 30 من ميليشيات #الحوثي بينهم القيادي مقبول الجرب بقصف لطائرات التحالف، استهدف معسكرا تدريبيا في منطقة الجر.

ودمر القصف أيضا مخازن أسلحة في منطقة الربوعة في مديرية عبس. هذا ونفذت طائرات التحالف غارة جوية دقيقة قتلت قياديا حوثيا مع مرافقيه وسط مدينة زبيد في محافظة الحديدة غرب اليمن. وتحشد ميليشيات الحوثي تعزيزات في زبيد في محاولة لإسناد قواتها المنهارة في حيس، حيث باتت القوات الحكومية على مشارف المدينة.