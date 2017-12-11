اليمن.. الميليشيات تتكبد خسائر فادحة بالساحل الغربي

تستكمل قوات الشرعية في #اليمن عملية الساحل التي بدأت في يناير الماضي تحت اسم الرمح الذهبي لاستعادة السيطرة على الساحل الغربي لليمن.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي وقبائل مديرية الشغادرة بمحافظة #حجة بعد أن قام الحوثيون بقتل الشيخ محمد دهيش أمام أسرته.

يشار إلى أن مواجهات الجيش الوطني اليمني والمقاومة بدعم من التحالف ضد ميليشيات الحوثي مشتعلة على أكثر من جبهة.

وفي الحديدة، سيطر الجيش اليمني على مثلث حيس الخوخة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بقصف بصواريخ الكاتيوشا شنته الميليشيات وسط مدينة الخوخة.

وتمارس ميليشيات الحوثي الانتهاكات دون تفرقة بحق العشرات، من خطف وقتل واعتقال وتفجير للمنازل في حجه والمحويت والحديد.

جرم كشفت النقاب عنه هذه المرة اللجنة التنسيقية لقيادات السلطات المحلية لمشروع إقليم تهامة.

ولا تقتصر انتهاكات الحوثيين على مكان، لم يسلم منه المدنيون أو حتى الحلفاء القدامى.

فمنذ مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أقدمت ميليشيات الحوثي على تصفية واختطاف وتعذيب وإخفاء العشرات قسريا في مناطق مختلفة.

وقوبلت هذه الأفعال بمطالب إقليمية ودولية لوقفها وحسمها، بيد أنها حتى الآن مستمرة ولم تجد استجابة.

في المقابل، تحاول ميليشيات خلال الآونة الأخيرة تحقيق مكاسب ميدانية في أي جبهة قتالية تعويضا عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها في جبهة الساحل الغربي، على يد القوات الشرعية.