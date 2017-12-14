الجيش اليمني يسيطر على أولى مديريات الجوف من جهة صعدة

حقق الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي، الأربعاء، اختراقاً ميدانياً استراتيجياً وهاماً، وذلك بالوصول إلى أولى مديريات #الجوف (شمال غرب) من جهة محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال #اليمن وعلى الحدود مع السعودية.

وقال قائد محور #صعدة العميد الركن عبيد الأثلة إن "قوات الجيش الوطني تمكنت من الوصول إلى أولى مديريات الجوف من جهة محافظة صعدة"، وفق تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد العميد الأثلة أن قوات #الجيش_اليمني وصلت إلى #شقة_القورة أولى مناطق مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف، عقب تحرير وتمشيط مساحات صحراوية واسعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الاجاشر بمديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة.

كما لفت إلى أن ميليشيا الحوثي أصبح وضعها في انهيار مستمر يوما بعد يوم، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، توعد قائد محور صعدة، الميليشيا بالعديد من المفاجآت خلال الأيام القادمة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السياق نفسه، قال مصدر محلي في صعدة، إن ميليشيا الحوثي شيعت، الأربعاء، أكثر من 30 قتيلاً من عناصرها الذين سقطوا في عدد من جبهات القتال.

ودفع الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور صعدة وذلك للمشاركة في العملية العسكرية لتحرير صعدة و"قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي.

