الجيش اليمني يحرر غالبية بيحان.. وعدسة الحدث في الموقع

أعلن قائد محور بيحان في الجيش الوطني اللواء مفرح بحيبح المرادي، الجمعة استعادة مديرية عسيلان بالكامل والجزء الأكبر من مديرية بيحان من قبضة ميلشيات الحوثي الانقلابية، إاثر معارك عنيفة اندلعت اليوم في المديريتين

وأوضح قائد محور بيحان لمراسل الحدث أن طائرات تحالف دعم الشرعية لعبت دورا كبيرا في سير المعارك في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

من جهته، أكد مراسل الحدث أنه تجول في عدد من المناطق المحررة في المدينة.

وكانت مصادر عسكرية أوضحت في وقت سابق، أن مواجهات عنيفة تدور بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، تمكن خلالها الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع جعبور والخزان والنقوب وجبل بن سبعان والصفحة الغربية والشرقية ومفرق السعدي بمديرية عسيلان، وسط فرار لميليشيات الحوثي من معارك شبوة.

كما أفادت تلك المصادر بتزايد حدة الخلافات بين مليشيات الحوثي وقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بريف "بيحان" شمال غرب محافظة شبوة، الأمر الذي تسبب بانسحاب أفراد الحرس الجمهوري من الجبهة القتالية في مؤشر على تزايد الاحتقان لدى تلك القوات بسبب الأحداث الأخيرة في صنعاء.

وأشارت إلى أن المليشيات خسرت الكثير من قياداتها ومقاتليها في جبهة بيحان، وخصوصا في موقع "طوال السادة"، مما جعل المليشيات تستنفر افرادها المتحوثيين من أبناء "بيحان"، والذين لا يملكون خبرات قتالية، الأمر الذي أثر على المليشيات داخليا.

